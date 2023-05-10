على هامش الإجتماع الرباعي في موسكو.. أمير عبداللهيان يلتقي نظيره التركي

العالم - إيران

وعقد الاجتماع ، عقب الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية إيران وروسيا و سوريا تركيا بشأن سوريا.

واستضافت وزارة الخارجية الروسية في موسكو وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ووزير الخارجية السوري "فيصل المقداد"، ووزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" لمناقشة القضايا السورية في إطار سياسي.

وقبل بدء هذا الاجتماع، التقى أمير عبداللهيان نظيره السوري "فيصل المقداد" في موسكو.

وكان في استقبال وزير الخارجية الإيراني حين وصوله إلى موسكو بعض المسؤولين بوزارة الخارجية الروسية والسفارة الإيرانية.