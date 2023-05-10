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شاهد.. محادثات حول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية الذي توافقت عليه روسيا والأمم المتحدة واوكرانيا لتخفيف أزمة غذاء عالمية يوشك العمل به على الانتهاء في 18 مايو/ أيار والذي ربما تنسحب منه موسكو بينما تعمل تركيا والأمم المتحدة واوكرانيا على تمديده.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن كافة الأطراف ذات الصلة تعي وجهة النظر الروسية فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "العمل متواصل وموقفنا معروف وثابت لذلك دعونا ننتظر نتيجة المفاوضات'."

الموقف الروسي يركز على ضرورة وضع مصالح البلاد في الاعتبارخلال المحادثات التي تهدف إلى تمديد الاتفاق حيث ترى موسكو أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا من خلال تنفيذه بصورة كاملة، حيث إن بنود الاتفاق الخاصة بتصدير سلعها الزراعية لا يتم الوفاء بها.

ومن المقرر عقد جولة محادثات رباعية جديدة بين روسيا وتركيا واوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول هذا الأسبوع.

فيما قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة فشلت في التوصل إلى اتفاق، يوم الجمعة الماضي، للسماح لأي سفن جديدة بنقل صادرات حبوب عبر البحر الأسود.

وكانت أوكرانيا، اعلنت سابقا ان روسيا أنهت فعلياً العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، من خلال رفضها تسجيل السفن القادمة وتفتيشها.

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