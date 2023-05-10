وزير الدفاع الإيراني: مستعدون للتعاون في تطوير الصناعات الدفاعية السورية

العالم - إيران

واستقبل وزير الدفاع الايراني اليوم الاربعاء رئيس أركان الجيش السوري اللواء عبد الكريم محمد إبراهيم في مقر وزارة الدفاع.

واعتبر محمد رضا أشتياني العلاقات بين البلدين من أفضل الفترات التاريخية، بالإضافة إلى كونها نتيجة لاتفاق استراتيجي، هي أيضا نتيجة اتفاق أخوي.

وصرح وزير الدفاع الايراني أن زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة لدمشق والترحيب الحار والصادق من سوريا حكومة وشعبا تشير إلى عمق العلاقات الثنائية.

وتابع: الحمد لله هذه الزيارة والاتفاقات التي شهدتها، وكذلك القضايا التي ناقشتها مع وزير الدفاع السوري في موسكو ودمشق هي على جدول الأعمال ومتابعة مستمرة.