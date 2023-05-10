الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع الإيراني: مستعدون للتعاون في تطوير الصناعات الدفاعية السورية

وزير الدفاع الإيراني: مستعدون للتعاون في تطوير الصناعات الدفاعية السورية
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الدفاع الإيراني العميد "محمد رضا اشتياني"، على استعداد وزارة الدفاع لتسخير طاقاتها في سياق تطوير البنى التحتية للصناعات الدفاعية السورية.

العالم - إيران

واستقبل وزير الدفاع الايراني اليوم الاربعاء رئيس أركان الجيش السوري اللواء عبد الكريم محمد إبراهيم في مقر وزارة الدفاع.

واعتبر محمد رضا أشتياني العلاقات بين البلدين من أفضل الفترات التاريخية، بالإضافة إلى كونها نتيجة لاتفاق استراتيجي، هي أيضا نتيجة اتفاق أخوي.

وصرح وزير الدفاع الايراني أن زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة لدمشق والترحيب الحار والصادق من سوريا حكومة وشعبا تشير إلى عمق العلاقات الثنائية.

وتابع: الحمد لله هذه الزيارة والاتفاقات التي شهدتها، وكذلك القضايا التي ناقشتها مع وزير الدفاع السوري في موسكو ودمشق هي على جدول الأعمال ومتابعة مستمرة.

روابط ذات صلة

العلاقات الايرانية العراقية.. تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل الزيارات الدينية

تدشين قاعدة جوية لحرس الثورة الاسلامية جنوب شرقي إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جبهة النصرة تشن هجوما بالطيران المسير على ملعب في ريف حماة

وزير النفط الإيراني: هناك فرص كبيرة لإيران والعراق في مجال الطاقة 

موسكو: محاولات جر البوسنة والهرسك لـ'الناتو' ستترتب عليها عواقب كارثية

رئيس هيئة منافذ الحدود العراقية يستقبل وفدا حكوميا إيرانيا  

اعتقال نائب أمريكي بتهم الاحتيال وغسيل الأموال وخداع الكونغرس

وزير الدفاع الإيراني: مستعدون للتعاون في تطوير الصناعات الدفاعية السورية