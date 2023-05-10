شاهد.. المقاومة الفلسطينية ترد على عدوان الاحتلال

العالم – خاص بالعالم

وفيما أدى التصعيد الاسرائلي لسقوط عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية مئات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة مرغمة أكثر من نصف مليون اسرائيلي على الاختباء في الملاجئ أو بالقرب منها.

في التفاصيل، “ثأر الأحرار” عملية رد المقاومة الفلسطينية الأولي على جرائم وعدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة واغتياله ثلاثة قادة من حركة الجهاد الاسلامي مع نسائهم وأطفالهم فجر الثلاثاء. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أكدت جاهزيتها لكل الخيارات محذرة كيان الاحتلال من أنه إذا تمادى في عدوانه فإن أياما سوداء في انتظاره. وأعلنت الغرفة المشتركة عن توجيه رشقات كثيفة من مئات الصواريخ من غزة باتجاه مستوطنات ومدن الاحتلال مؤكدة أن معظمها استهدف وأصاب سديروت وغلاف غزة وعسقلان وأسدود و تل أبيب ويافا ورامات وغان وأدت الى سقوط إصابات وأضرار في صفوف الكيان الذي تعمد عدم الإفصاح عنها..

غارات وقصف الاحتلال الإسرائيلي الذي تواصل مستهدفا مواقع في رفح وخان يونس وبيت لاهيا وبيت حانون شمال وشرق وجنوب قطاع غزة أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى فضلا عن إلحاقه دمارا وخرابا في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية . هذا التصعيد الإسرائيلي تزامن مع تفعيل ودوي صافرات الإنذار في جميع مستوطنات غلاف غزة من الجنوب مرورا بمناطق غوش دان وعسقلان و لاكيش وصولا إلى تل أبيب وكشف متحدث باسم جيش الاحتلال أن أكثر من نصف مليون إسرائيلي باتوا موجودين في الملاجئ أو بالقرب منها.

رئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي أجرى تقييما للوضع بزيارته لما يسميه كيانه بفرقة غزة مطلعا على استعدادات وسيناريوهات الدفاع والهجوم. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدوره هدد الفلسطينيين بما وصفه ردا ساحقا وبقوة مفرطة اثر اعلن جيش كيانه البدء بشن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة.

وفيما أعلن متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن مصر بدأت اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة في غزة أعلن طاهر النونو المستشار الاعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن الاخير تلقى اتصالات من مصر وقطر والأمم المتحدة وحمل هنية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد وتداعيات العدوان.مؤكدا وحدة المقاومة وموقفها وجهوزيتها الدائمة للتعامل مع أي تمادي من الاحتلال.