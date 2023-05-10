شاهد.. ارتفاع عدد قتلى هجوم جزيرة جربة التونسية

العالم - خاص بالعالم

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شهدته جزيرة جربة بالجنوب الشرقي لتونس مساء الثلاثاء الى 3 قتلى من قوات الأمن.

وتزامن الهجوم الذي نفذه عنصر أمني مع تظاهرة دينية لليهود في معبد الغريبة حيث قتل أيضا يهوديين أحدهما تونسي والآخر فرنسي بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين كانوا بالقرب من المكان.

في التفاصيل، في حصيلة غير نهائية توفى عنصر ثالث من الأمنيين الستة المصابين جراء الهجوم الذي وقع بالقرب من معبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس فيما نقل أمني آخر على متن مروحية عسكرية إلى العاصمة في حالة حرجة حسب الاطباء.

وتم فتح تحقيق رسمي في ملابسات الهجوم الذي نفذه عنصر من الحرس ضد عدد من زملائه في محيط معبد الغريبة مساء الثلاثاء، فيما اصدرت عدة دول بينها فرنسا وألمانيا وأمريكا بيانات تضامن مع تونس تضمنت تعهدا بالتصدي لما وصفته بمعاداة السامية.

ورفضت اطراف سياسية ونقابية بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ما اعتبرته توظيف دوائر اجنبية لعملية جربة ضمن ما يسمى بمعاداة السامية من أجل الإساءة لتونس.

وفي ظل مخاوف من تضرر الموسم السياحي بسبب حادثة جربة نفى وزير السياحة خلال حضوره لطمأنة السياح حصول اي إلغاء للحجوزات.

فيما قال محللون انه لابد من مراجعة سياسات انتداب الأمنيين التي تمت طوال العشرية السابقة.