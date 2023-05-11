إختلافات بين أطراف العدوان ومناورات عسكرية في صنعاء 

العالم – المشهد اليمني

وقد نفذت المناورة على مساحة 100 كم مربع بطابع هجومي على مواقع ومعسكرات مفترضة للعدو 'الأمريكي والإسرائيلي'، وهي تعد واحدا من أكبر التمرينات التي أجرتها قوات الجيش اليمني حتى اليوم.



مصادر عسكرية يمنية قالت إن الهدف من المناورات هو التأكيد على القدرات العسكرية اوالجهوزية القتالية خاصة في ظل المحاولات الأمريكية لإفشال التفاهمات والجهود العمانية لإحلال السلام في اليمن.



من جهة أخرى زار السفير السعودي محمد ال جابر مدينة عدن حيث التقى رئيس مايسمى بالمجلس الرئاسي رشاد العليمي.

وقالت مصادر إعلامية إن هدف الزيارة هو تهدئة الموقف بين أعضاء المجلس بعد أن عاد التوتر بينهم الى الواجهة وتهديدات الانتقالي مرة اخرى بطرد العليمي وإعلان الإنفصال.

هذا بينما اشارت مصادر الى وجود لعبة دولية كبيرة لتفتيت اليمن وتقسيمه الى عدد من الكانتونات، فماهو رسائل المناورات العسكرية في صنعاء؟ والى اين وصلت جهود التهدئة؟ وماذا عن زيارة ال جابر لعدن وعودة الاختلافات والتصعيد بين المكونات التابعة للعدوان؟

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول كيفية قراءة المناورات التي اجرتها صنعاء؟ ما هي الرسائل والدلالات؟ وماذا تعني هذه الرسائل في هذا التوقيت بالضبط؟وماهي اخر التطورات بشان عملية السلام؟ هل بالفعل توقفت؟ وماهي الاسباب التي ادت الى تجميد او ركود هذه المفاوضات؟ وماذا عن الزيارة التي قام بها السفير السعودي الى عدن؟ ما هي الاسباب؟ وهل بالفعل هناك اختلافات بين اعضاء المجلس الرئاسي؟

كما يبحث البرنامج في كيفية يمكن تفسير عودة التوتر بين عيدروس الزبيدي ورشاد العليمي؟ واليوم هناك انتقادات ظاهرة وعلنيه من قبل بعض المحسوبين على العدوان مثل حزب الاصلاح للعليمي ومجلسه؟ ما جدية ذلك؟

ضيوف البرنامج:



- فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني من صنعاء



- الاعلامي اليمني محمد الزبيدي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...