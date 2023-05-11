آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي

العالم - خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا الى أنه تم استهداف ارض زراعية فارغة كما يقول الاحتلال بان لديهم اهداف في تلك المناطق، كما ان المقاومه الفلسطينيه لازالت تطلق قذائف الهاون تدق بها الصوفة العسكري شرق رفح، مشيرة الى أن قذائف الهاون اليوم هي المسيطرة في رد المقاومة الفلسطينية التي اعلنت قبل قليل في رسالة لها تحت عنوان "إنهم مغرقون"، هكذا عنونت سرايا القدس رسالتها للاحتلال الاسرائيلي عنونه قبل قليل.

واشارة مراسلتنا الى ان الرد على استشهاد علي غالي قائد الوحدة الصاروخية لم يبدأ بعد وقالوا انه سيتم استخدام الصواريخ بعيدة المدى من طراز براق 85 ولأول مرة سيضرب في هذه الحرب.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة استهدفت خلالها مواقع وأراضي خالية فى مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك لليوم الثالث على التوالى منذ بدء العدوان على القطاع فجر أمس الأول الثلاثاء.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت أراضي زراعية شرق بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، شمال القطاع، وموقعا شرق محافظة رفح، وأرضا خالية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن إصابات.

وبلغت أحدث حصيلة للشهداء 25 شهيدًا، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فجرًا، بعد قصف شقة سكنية في مُحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بطائرة مُفخخة وجهت عن بُعد.

وقالت مصادر طبية، إن من بين الشهداء الـ25، ستة أطفال وثلاث نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلا وثماني نساء.



وتواصل طائرات الاحتلال استهدافها لبيوت المواطنين وأهداف أخرى مسببة دمارا جزئيا وكليا في وحدات سكنية، حيث بلغ عدد البيوت المدمرة 14 بيتًا، بعد شقة خان يونس، التي جرى تدميرها فجرا، ومنزل في بيت لاهيا جرى تدميره مساء أمس الأربعاء.

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