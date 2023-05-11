الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣
١٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم باستهداف الغارة الاسرائيلية موقع البحرية التابع لسرايا القدس وسط قطاع غزة وتحديدا غرب مخيم النصيرات وغارة نفذت قبل قليل من على الكلية الجامعية في منطقه تل الهوى بحي الزيتون.

العالم - خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا الى أنه تم استهداف ارض زراعية فارغة كما يقول الاحتلال بان لديهم اهداف في تلك المناطق، كما ان المقاومه الفلسطينيه لازالت تطلق قذائف الهاون تدق بها الصوفة العسكري شرق رفح، مشيرة الى أن قذائف الهاون اليوم هي المسيطرة في رد المقاومة الفلسطينية التي اعلنت قبل قليل في رسالة لها تحت عنوان "إنهم مغرقون"، هكذا عنونت سرايا القدس رسالتها للاحتلال الاسرائيلي عنونه قبل قليل.

واشارة مراسلتنا الى ان الرد على استشهاد علي غالي قائد الوحدة الصاروخية لم يبدأ بعد وقالوا انه سيتم استخدام الصواريخ بعيدة المدى من طراز براق 85 ولأول مرة سيضرب في هذه الحرب.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة استهدفت خلالها مواقع وأراضي خالية فى مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك لليوم الثالث على التوالى منذ بدء العدوان على القطاع فجر أمس الأول الثلاثاء.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت أراضي زراعية شرق بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، شمال القطاع، وموقعا شرق محافظة رفح، وأرضا خالية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن إصابات.

وبلغت أحدث حصيلة للشهداء 25 شهيدًا، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فجرًا، بعد قصف شقة سكنية في مُحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بطائرة مُفخخة وجهت عن بُعد.

وقالت مصادر طبية، إن من بين الشهداء الـ25، ستة أطفال وثلاث نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلا وثماني نساء.

وتواصل طائرات الاحتلال استهدافها لبيوت المواطنين وأهداف أخرى مسببة دمارا جزئيا وكليا في وحدات سكنية، حيث بلغ عدد البيوت المدمرة 14 بيتًا، بعد شقة خان يونس، التي جرى تدميرها فجرا، ومنزل في بيت لاهيا جرى تدميره مساء أمس الأربعاء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

المقاومة ومعادلة الردع في مواجهة العدوان الإسرائيلي

شاهد.. كلمات مؤثرة لابنة القيادي علي غالي الذي اغتاله الاحتلال في خانيونس

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

حمام الدم مازال مستمرا بغزة.. والمقاومة تتوعد بقصف العمق الاسرائيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... وقفة احتجاجية أمام قنصلية الكيان الإسرائيلي في إسطنبول رفضا للعدوان

بالفيديو... آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي

السفير السعودي في الأردن ينشر صورا من دمشق

لحظة بلحظة.. غزة اليوم/25 شهيدا والمقاومة تتوعد برد واسع وتنفي التوصل لاتفاق الهدنة

مسيرة أوكرانية تهاجم مستودع نفط في مقاطعة بريانسك الروسية

انفجار شاحنة وسط مدينة ميلانو الإيطالية