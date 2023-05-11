وقفة احتجاجية أمام قنصلية الكيان الإسرائيلي في إسطنبول رفضا للعدوان

العالم - خاص بالعالم

تُقصف غزة فتتحرك مشاعر الشعوب لنصرتها ، تهتف للمقاومة ولصمود حاضنتها، هنا في تركيا نظمت مؤسسات وقوى فعالية للتضامن مع القطاع المحاصر والذي يتعرض للعدوان، أما المكان فهو مقابل قنصلية الكيان الصهيوني في اسطنبول ، كتعبير لرفض وجود ممثلية للكيان ومطالبة بنصرة فلسطين.

وقال محرم قونيش ناشط مجتمعي تركي:"نحن نقول ونردد دائما فلسطين ليست قضية الفلسطين وحدهم والدفاع عنها ليس مطلوبا من الفلسطينين وحدهم ، هذه قضية الأمة ونحن هنا لنذكر الحميع بذلك ونظعم اعلنا في غزة الذين يدافعون عن شرف وعزة الأمة ، نحن هنا لتجربم الاحتلال الصهيوني ، يجب أن نستمر في رفع اصواتنا والاحتجاج لرفع هذا الظلم".

أجواء التضامن هنا برزت في الهتافات والشعارات الغاضبة ، هتافات طالبت الاوساط السياسية في تركيا والمنشغلة بالدعاية الانتخابية بأن تتبنى سياسة واضحة ترفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال بشكل نهائي.

وقال سردار كيسيك وهو مواطن تركي:"انا جىت الى هنا لاقول انا مع غزة ومع فلسطين لأكالب كل الاحزاب والقوى السياسية المقبلة على الانتخابات بتجربم التعامل مع الاحتلال ووقف كافة اشكال التطبيع ، علينا أن نتخذ مواقف جادة تجاه فلسطين".

واكد محمود ناظم البيرق وهو مواطن تركي:"نحن مع فلسطين ومع غزة ، وعلينا أن نتكاثف جميعا لرفع الظلم عن اهلنا هناك ، وعلى كافة القوى والاحزاب الدعوة لوقف التعامل مع الكيان ووقف كل اشكال التطبيع ، الشعب يريد هذا وهذا هو خيارنا".

رسائل التضامن شملت هتافات للمقاومة الفلسطينية في غزة ، ودعوات للجم الاحتلال عبر مواصلة طريق المقاومة لتحرير فلسطين ورفع الظلم عن أهلها.

للتضامن مع غزة اذن كانت هذه الفعالية ، وفيها ايضا رسالة يحملها المشاركون هنا للتحالفات الانتخابية بشأن تبني موقف رافض للعلاقة مع الكيان الصهيوني، وداعم للقضية الفلسطينية.

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