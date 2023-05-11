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وقفة احتجاجية أمام قنصلية الكيان الإسرائيلي في إسطنبول رفضا للعدوان

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

نظمت مؤسسات تركية وأحزاب تركية وقفة احتجاجية أمام قنصلية الكيان الصهيوني في اسطنبول امس الأربعاء رفضاً واحتجاجاً للعدوان الصهيوني وللتعبير عن رفض وتجريم العلاقات مع الكيان وسك دعوات لوقف كافة أشكال التطبيع

العالم - خاص بالعالم

تُقصف غزة فتتحرك مشاعر الشعوب لنصرتها ، تهتف للمقاومة ولصمود حاضنتها، هنا في تركيا نظمت مؤسسات وقوى فعالية للتضامن مع القطاع المحاصر والذي يتعرض للعدوان، أما المكان فهو مقابل قنصلية الكيان الصهيوني في اسطنبول ، كتعبير لرفض وجود ممثلية للكيان ومطالبة بنصرة فلسطين.

وقال محرم قونيش ناشط مجتمعي تركي:"نحن نقول ونردد دائما فلسطين ليست قضية الفلسطين وحدهم والدفاع عنها ليس مطلوبا من الفلسطينين وحدهم ، هذه قضية الأمة ونحن هنا لنذكر الحميع بذلك ونظعم اعلنا في غزة الذين يدافعون عن شرف وعزة الأمة ، نحن هنا لتجربم الاحتلال الصهيوني ، يجب أن نستمر في رفع اصواتنا والاحتجاج لرفع هذا الظلم".

أجواء التضامن هنا برزت في الهتافات والشعارات الغاضبة ، هتافات طالبت الاوساط السياسية في تركيا والمنشغلة بالدعاية الانتخابية بأن تتبنى سياسة واضحة ترفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال بشكل نهائي.

وقال سردار كيسيك وهو مواطن تركي:"انا جىت الى هنا لاقول انا مع غزة ومع فلسطين لأكالب كل الاحزاب والقوى السياسية المقبلة على الانتخابات بتجربم التعامل مع الاحتلال ووقف كافة اشكال التطبيع ، علينا أن نتخذ مواقف جادة تجاه فلسطين".

واكد محمود ناظم البيرق وهو مواطن تركي:"نحن مع فلسطين ومع غزة ، وعلينا أن نتكاثف جميعا لرفع الظلم عن اهلنا هناك ، وعلى كافة القوى والاحزاب الدعوة لوقف التعامل مع الكيان ووقف كل اشكال التطبيع ، الشعب يريد هذا وهذا هو خيارنا".

رسائل التضامن شملت هتافات للمقاومة الفلسطينية في غزة ، ودعوات للجم الاحتلال عبر مواصلة طريق المقاومة لتحرير فلسطين ورفع الظلم عن أهلها.

للتضامن مع غزة اذن كانت هذه الفعالية ، وفيها ايضا رسالة يحملها المشاركون هنا للتحالفات الانتخابية بشأن تبني موقف رافض للعلاقة مع الكيان الصهيوني، وداعم للقضية الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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