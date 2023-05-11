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صرخات موجعة لابنة الشهيد علي غالي خلال تشييعه

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

بوجع يدمي القلب على فراق والدها صرخت ابنة الشهيد علي غالي في وداعه، فقد شيّعت جماهير مدينة خانيونس جنوب القطاع  قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس مع شقيقه ورفيقه في جنازة مهيبة توعدت فيها المقاومة بالرد القاسي.  

العالم - خاص بالعالم

المقاومة وعلى الفور ردت بقذائف هاون ورشقات صاروخية ادخلت الصهاينة مع قياداتهم الى الملاجئ.

وزارة الصحة اعلنت عن ارتقاء 25 شهيدا بينهم ست أطفال كان اخرهم الطفلة ليان مدوخ ، وعدد الشهداء مرجح للازدياد في ظل منع الاحتلال دخول الادوية والمعدات الطبية اللازمة لانقاذ حياة المصابين.

ولهذا وجهت المؤسسات الرسمية نداءً عاجلاً خلال مؤتمر صحفي اكدت فيه على ان استمرار اغلاق المعابر ينذر بكارثة انسانية

العدوان مازال مستمرا وجهود التهدئة حتى اللحظة ضبابية والميدان وحده من يحدد وقت وشكل النهاية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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