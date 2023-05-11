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تعرّف على القادة الشهداء الذين نعتهم سرايا القدس

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

عشرات الشهداء والضحايا جراء انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي وغاراته التي راح ضحيتها أطفال ونساء، فضلا عن قياديين بارزين ارتقوا دفاعا عن القضية.

العالم - خاص بالعالم

ونعت سرايا القدس قادتها من بينهم القيادي البارز جهاد الغنام وأحد المطلوبين"لإسرائيل"منذ عام 2000.

وكان غنام شغل عدة مناصب عسكرية في سرايا القدس منها قيادة المنطقة الجنوبية في قطاع غزة، وتعرض لعدة محاولات اغتيال وأصيب بجروح منها بتر قدميه.

القيادي الشهيد خليل البهتيني؛ كان يشغل عضوية المجلس العسكري لسرايا القدس وقائد منطقتها الشمالية، وهو من سكان مدينة غزة، وله علاقة بتطوير القذائف الصاروخية في الجهاد الإسلامي.

وتقول سلطات الاحتلال الاسرائيلي إن البهتيني تسلم قيادة منطقة شمال قطاع غزة في سرايا القدس، بعد اغتيال قائدها السابق تيسير الجعبري في آب/أغسطس العام الماضي جراء غارة إسرائيلية.

القيادي الشهيد طارق عز الدين؛ أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية الذي انتخب ضمن أول مكتب سياسي منتخب للجهاد الإسلامي عام2018 ، ثم أعيد انتخابه في دورة ثانية قبل أشهر.

القيادي الشهيد علي حسن غالي عضو المجلس العسكري في سرايا القدس، وقائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس

والقيادي أحمد أبو دقة 'أبو حمزة' عضو المجلس العسكري للسرايا، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاده وإصابة 3 من أفراد أسرته، وأعلن جيش الاحتلال، أن أبو دقة، كان له دور كبير في قيادة وتنفيذ إطلاق النار على كيان الاحتلال.

يشار الى ان عددا من زوجات واطفال القادة الشهداء استهدفوا معهم في عمليات الاغتيال الاسرائيلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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