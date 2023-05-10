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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مصادر عبرية:" إطلاق نار على حافلة مستوطنين بين جبل صبيح وحاجز زعترة جنوب نابلس"
الجهاد الإسلامي: نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي
مصادر عبرية: المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ " بدر 3" الإيرانية على مستوطنات غلاف قطاع غزة، قبل قليل.
وزير الخارجية الايراني في تغريدة من موسكو: سوريا حكومة وشعبا جزء من حقيقة المنطقة
وزير الخارجية الايراني من موسكو: يمكن لمبادرات ايران الدبلوماسية الديناميكية متعددة الأوجه أن ترسم ملامح نهاية التحديات الأساسية لكل المنطقة
اضراب شامل اليوم في محافظة جنين حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في بلدة قباطية
الجهاد الإسلامي: نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش
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