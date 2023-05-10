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مصادر عبرية:" إطلاق نار على حافلة مستوطنين بين جبل صبيح وحاجز زعترة جنوب نابلس"

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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