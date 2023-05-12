صواريخ المقاومة تصل إلى القدس المحتلة وتل أبيب

العالم - خاص بالعالم

هو جانب من الهلع الذي يسيطر على الكيان الاسرائيلي ومستوطنيه جراء صواريخ المقاومة التي ناهزت الالف صاروخ بينما لم يتعدى تصدي ما يسمى بمنظومة القبة الحديدية لنحو ثلاثمئة منها وهو ما اثار الجدل في الاروقة العسكرية الاسرائيلية.

صواريخ المقاومة وصلت الى العمق الصهيوني وحركة المستوطنين جراء تلك الضربات الفلسطينية باتت حذرة وغالبا ما تكون بحماية من جنود العدو الاسرائيلي.



مصادر اسرائيلية اكدت سقوط صواريخ على تجمع مستوطنات في الخليل وبيت لحم،.من جهته، اكد قيادي في الغرفة المشتركة للمقاومة إدخال تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال بالمعركة، مشددا على إفشال مخطط الاحتلال بالاستفراد بسرايا القدس.



وفي محيط قطاع غزة ، استهدفت سرايا القدس موقع نحال عوز العسكري الاسرائيلي ومدينة عسقلان والنقب الغربي .واكدت السرايا وقوع اصابات مباشرة في المواقع المستهدفة.

مصادر اسرائيلية تحدثت عن اختراق طائرة مسيرة اجواء موقع ناحال عوز قبيل استهدافه بفترة وجيزة وهو ما ادخل عنصرا جديدا من عناصر المواجهة الفاعلة التي فاجأت بها المقاومة جيش الاحتلال..اعلام العدو اكد من جهته نشوب حريق كبير في موقع ناحال عوز بعد استهدافه بعدد من قذائف الهاون.



وتستمر طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلية في اعتداءاتها على قطاع غزة وقد استهدفت عدة منازل لمدنيين، استشهد وجرح على اثرها عدد من الفلسطينيين بينهم قائد بارز في سرايا القدس بعد استهداف احدى الشقق بحي النصر.



وازاء تلك الاعتداءات المتواصلة اكدت حركة الجهاد الاسلامي ان عمق العدو سيتلقى مزيدا من الضربات ردا على استهداف وتدمير البيوت السكنية.

واضافت ان المقاومة مستعدة لهذه المعركة جيدا ولفتت الى ان التهديدات الصهيونية لن تغير المعادلة.

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