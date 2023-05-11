3 شهداء في قصف منزلين في خانيونس وبيت لاهيا

العالم - فلسطین

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الأغا في بلدة القرارة شرقي محافظة خانيونس، حيث أدى القصف لتدمير منزل العائلة بالكامل، دون أن يبلغ عن إصابات.

في ذات الإطار، أغارت طائرات الاحتلال الصهيوني على منزل يعود لعائلة المصري في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى لتسويته بالأرض.

وأعلنت سرايا القدس، استشهاد القائد المجاهد علي حسن غالي "أبو محمد" عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في السرايا وارتقاء عدد من الشهداء مع الشهيد القائد علي حسن غالي في الاغتيال الصهيوني الغادر فجر اليوم في خانيونس.