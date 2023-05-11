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إعادة ربط محطة بوشهر للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الوطنية

إعادة ربط محطة بوشهر للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الوطنية
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعيد توصيل الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الوطنية الاثنين المنصرم ، بعد عملية إعادة التزود بالوقود السنوية وعمليات التفتيش الدورية.

العالم - ايران

وافاد الموقع الاعلامي لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ؛ بانه أعيد توصيل الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية ، والتي تم إغلاقها في 14 فبراير المنصرم لإجراء عمليات تفتيش دورية وإعادة التزود بالوقود سنويًا ، بشبكة الكهرباء الوطنية في البلاد يوم الاثنين المنصرم ، بعد الانتهاء من الأنشطة المخطط لها.

الجدير بالذكر أنه من أجل تحسين الأداء وضمان استمرار التشغيل الآمن والموثوق لمعدات محطة الطاقة النووية في بوشهر ، وكذلك عند تنفيذ العمليات وتحميل الوقود الجديد ، تتاح الفرصة كل عام لتنفيذ التدابير اللازمة في مجال الفحص الدوري لمعدات محطة الطاقة هذه.

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