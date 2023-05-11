ناشطون: اسألوا ايران عن اهداف السفارة الامريكية في بيروت

اللبنانيون كانت لهم تعليقات كثيرة حول المبنى الجديد للسفارة الأميركية في بلادهم. "سكينة" علقت في هذا السياق: هيدي مقاطعة أمريكية بلبنان مش سفارة. وكر المؤامرات اللي بدو يدمر لبناننا الجميل.

"علي" كان له تعليق وفيه: من لا يعرف اهداف السفارة الاميركية (وكر التجسس) في ايران يسأل عنها وعن تاريخها. نموذج مضاعف من وكر آخر في عوكر واضح الاهداف والنوايا.

وإلى "محمد محفوط" الذي غرد: مسار الأمور يشي أن عوكر ستكون في المستقبل منطقة عمليات عسكرية وأمنية ضمن آلية الفعل ورد الفعل، هذا بالرغم من أنه سبق الاعلان ان مبنى السفارة الاميركية الجديد سيكون ايضا مجمعا ثقافيا وعلميا في خدمة اللبنانيين. نتمنى ان يكون السيناريو الثاني هو المخطط له ولو كان الايمان به سذاجة.