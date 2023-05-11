الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير النفط الإيراني

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير النفط الإيراني
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، الأربعاء، وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد جواد أوجي.

العالم-العراق

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون بين العراق وإيران، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتعزيز قدرة البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير النفط السيد حيان عبد الغني، فيما وقّعها عن الجانب الإيراني السيد جواد أوجي.

واشتملت المذكرة على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة، الواقعة على الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره، والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب.

وتضمّنت المذكرة المبرمة بين الجانبين أيضاً، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية، وفي مجال التدريب وتأهيل الملاكات العاملة في قطّاعي النفط والغاز.

روابط ذات صلة

وزير النفط الإيراني: هناك فرص كبيرة لإيران والعراق في مجال الطاقة 

وزير النفط الايراني يتوجه الى بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير النفط الإيراني

المشاط يبارك رد المقاومة الفلسطينية ويؤكد تأييد اليمن لكل خيارات الردع

شاهد هاشتاغ.. ظاهرة مخيفة تفتك بالجيش الامريكي!

شاهد هاشتاغ.. ناشطون: اسألوا ايران عن اهداف السفارة الامريكية في بيروت

شاهد هاشتاغ.. رسائل عودة الجامعة العربية لسوريا لمن يهمه الامر!

عودة سوريا للجامعة العربية ووكر التجسس في بيروت