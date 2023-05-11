حكومة الإنقاذ اليمنية تدين استهداف العدو الصهيوني غزة

العالم- اليمن

ووفق وكالة "سبأ" اليمنية استهجنت حكومة الإنقاذ الوطني، في بيان النهج الإرهابي الذي يمارسه العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مدار عقود خلت وزادت حدته مؤخرا في ظل سياسة التدجين والخنوع والانكسار التي تمارسها الأنظمة المطبعة بحق شعوبها العربية.

وجددت موقف صنعاء الداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل الصهيوني واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة.

وحيت بهذا الجانب العمليات العسكرية البطولية للمقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة الغاصبين وصلفهم وتجبرهم.

واعتبرت أن المقاومة المسلحة الخيار الأمثل لمواجهة العدو الصهيوني الذي لا يمكن أن يعيد الحقوق المسلوبة إلا بالقوة، فيما تظل غيره من الخيارات مجرد أوهام وخيالات لا يمكن أن تتحقق إلا في مخيلات المطبعين وفي أحلامهم.

وطالبت حكومة الانقاذ الوطني المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بإدانة المجازر وأعمال القتل والتنكيل المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين العزل في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان ومناصرة الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة.

وعبر رئيس الوزراء في حكومة صنعاء عبدالعزيز صالح بن حبتور لأسر الشهداء وفي المقدمة القادة في حركة الجهاد الإسلامي جهاد غانم وخليل البهتيني وطارق عزالدين.. داعياً الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين والجرحى.