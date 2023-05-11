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وزير الاقتصاد الايراني يصل الى جدة

وزير الاقتصاد الايراني يصل الى جدة
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الاقتصاد الايراني سيد احسان خاندوزي على رأس وفد اقتصادي الى مطار جدة للمشاركة في اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية حيث كان في استقباله مسؤولين سعوديين ومدراء البنك الاسلامي للتنمية واعضاء القنصلية الايرانية.

العالم - ايران

يتبع..

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وزير الاقتصاد الايراني يصل الى جدة

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