كنعاني: الكيان الصهيوني لن يحصد سوى الهزيمة في هذه المواجهة مع الفلسطينيين

العالم - ايران

واضاف كنعاني في تغريدة له اليوم الخميس " رغم الاجرام الصهيوني ، فان فلسطين ستقف مقتدرة وان استشهاد بعض قادة المقاومة لن يمنع الرد على هذا الكيان".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " ان الاحتلال قد استهدف 200 نقطة في قطاع غزة خلال يومين وكانت معظم الاهداف مناطق سكنية ما خلف حتى الان اكثر من 25 شهيدا وعشرات الجرحى وخاصة من الاطفال والنساء.

واضاف كنعاني بأن فلسطين وفصائل المقاومة هي متحدة وعازمة ومجهزة (للمواجهة) وان كيان الاحتلال وغاصبي فلسطين سوف لن يحصدوا سوى الهزيمة من جرائمهم الحالية تماما كالسابق ، لكن صمود وجهاد الشعب الفلسطيني امام المعتدين لن يسقط مسؤولية الحكومات والشعوب الاسلامية في ضرورة تقديم الدعم القوي والمؤثر لفلسطين.

هذا وكان كنعاني قد اصدر بيانا سابقا ادان فيه بشدة العدوان الصهيوني على قطاع غزة.