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الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

جددت طائرات الاحتلال الحربية ظهر اليوم الخميس غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.

العالم-فلسطين

وقال مصدر محلي في غزة إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة "الكفارنة" يقع في بلدة "بيت حانون" شمالي قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت أرض زراعية في "عزبة عبد ربه" شرقي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وأخرى بالقرب من منطقة الجمارك بجوار معبر "بيت حانون".

كما أغار الطيران الإسرائيلي على موقع شرق مدينة "رفح" جنوبي قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى عدوان صهيوني، أسفر عن اغتيال أربعة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وارتقاء 25 شهيدا، و 76 جريحا ودمارا كبيرا في المباني والمنشآت.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 25 فلسطينيا قضوا منذ بدء العملية العسكرية على قطاع عزة فجر الثلاثاء الماضي، بينهم .7 أطفال و4 سيدات.

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