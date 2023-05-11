ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان: أولويتنا هي وقف إطلاق النار

العالم- السودان

وحسب وكالة "اسبوتنيك" تابع ممثل السودان، اليوم الخميس: "نناشد جميع الدول ذات النفوذ بالمنطقة بالعمل على حل أزمة السودان"، مضيفا: "نطالب بإفساح المجال أمامهم وإعطاء الجهود الإقليمية الوقت الكافي للعمل دون ضغوط لأن تلك الجهود مبشرة ويمكنها تحقيق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام عن مصادر أنه سيتم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي بين طرفي النزاع في السودان بشأن قبول الهدنة، لكن الموعد مرتبط باتفاق على بنود خلافية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بالجيش السوداني قولها إن الطيران والمدفعية استطاعت طرد الدعم السريع من مناطق شرق الخرطوم بحري وأن المرحلة الأخيرة للسيطرة على الخرطوم بحري قد بدأت.

بينما نشرت قوات الدعم السريع تدوينة على "تويتر" أرفقتها بمقطع فيديو قالت فيه إنها "تمكنت من أسر المئات من قوات الانقلابيين (في إشارة إلى الجيش السوداني)، واستلام آليات عسكرية في معركة بحري"حسب قولها.

وتشهد السودان مواجهات عسكرية بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من جهة أخرى.

ويمر السودان بأزمة كبير بسبب تلك الحرب التي ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الداخلية في البلاد بصورة أكبر.