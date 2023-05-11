حمام الدم مازال مستمرا بغزة.. والمقاومة تتوعد بقصف العمق الاسرائيلي

فبدون سابق انذار، قصفت طائرة اسرائيلية انتحارية منزل القيادي في حركة سرايا القدس علي حسن غالي، ما ادى الى استشهاده هو واثنين اخرين واصابة سبعة بينهم طفلة وثلاثة نساء، ليتجاوزر عدد ضحايا الغارات الاسرائيلي المئة، ما بين شهيد وجريح.

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، وهي تنعي شهيدها، توعدت الاحتلال الاسرائيلي بالرد على سياسة الاغتيالات، مؤكدة انها لن تمر مرور الكرام، فكل الخيارات مطروحة على طاولة المقاومة، لتدوي صفارات الانذار مجددا في محيط غلاف غزة، بعد اطلاق دفعة جديدة من قذائف هاون على مستوطنتي كيسوفيم ونيريم، ضمن مئات الصواريخ التي اطلقت ضمن عملية ثأر الاحرار، بحسب الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

تهديدات، زادت من حالة الخوف والذعر في كيان الاحتلال، الذي ينتظر ردا واسعا بعد اغتيال مسؤل الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، خاصة وان حركة الجهاد الاسلامي اكدت قدرتها على توسيع دائرة النار، وان سياسة قصف المنازل ستقابل بتكثيف قصف تل أبيب والعمق الاسرائيلي.