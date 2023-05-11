الجهاد الإسـلامـي: استشهاد القائد علي غالي لن يوقف إطلاق الصواريخ 

العالم-فلسطين

وشددت حـركـة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسطيـن، أن العـدو يواصـل جرائمـه بحـق الآمنيـن فـي مساكنهـم وسيـدفع ثمـن ذلك.

وأشارت إلى أن الاحتلال الصهيوني يواصل استهداف الآمنين في بيوتهم وشققهم السكنية بالصواريخ المدمرة والمصنعة أمريكياً، التي عاودت طائرات الاحتلال ضربها مستهدفة بناية سكنية في مدينة حمد بخانيونس، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع دمار كبير في المنازل والشقق والبنايات السكنية.

وقالت :" ارتقى في هذه الجريمة الأخ المجاهد القائد علي حسن غالي "أبو محمد" الذي تواجد في بيت شقيقته، إضافة إلى شقيقه وابن شقيقته.

ونعت الحركة، الشهداء الثلاثة: القائد علي حسن غالي، وشقيقه محمود غالي، وابن شقيقته محمد عبد الجواد "منصور" ، كما نعت شهداء العدوان الغاشم من فصائل المقاومة والمواطنين الأبرياء من النساء والأطفال الذين ارتقوا بصواريخ الحقد والإرهاب الصهيوني .