شاهد.. امريكا تحشد الآلاف من عناصر الشرطة على حدودها

على الجانب الآخر من الحدود، يتكدس مهاجرون حالمون بدخول الأراضي الأمريكية، وتسود بينهم حالة من الارتباك والقلق.

وشهدت مدن حدودية مثل براونزفيل ولاريدو وإل باسو، وصول عدد كبير من المهاجرين معظمهم من أميركا اللاتينية، ولكن أيضا من الصين وروسيا وتركيا.

وفي الجانب الآخر من الحدود، في سيوداد خواريز وماتاموروس، كان مئات الأشخاص يهرعون لمحاولة دخول الولايات المتحدة لطلب اللجوء، وخشية أن يؤدي التغيير في القواعد السارية إلى منعهم من ذلك لمدة خمس سنوات.

وقالت مهاجرة اسمها ميشيل: "لا نعرف ماذا يحدث. إنهم يجعلون الأمور أكثر صعوبة بالنسبة إلينا".

وقبل أن يصل المهاجرون إلى الحدود، يتوجّب على الراغبين بطلب اللجوء، ويُستثنى منهم القُصّر غير المصحوبين، أن يحصلوا على موعد يحدد من خلال تطبيق هاتفي وضعه حرس الحدود. وخلافا لذلك، ستعتبر طلباتهم غير شرعية وقد يخضعون لإجراءات ترحيل معجّلة تمنعهم من دخول الأراضي الأميركية لمدة خمس سنوات.

وكان الرئيس جو بايدن أقر قبل يوم بأن الوضع قد يصبح 'فوضويا' عندما يتوقف العمل بالإجراء المسمى 'تايتل 42' الخميس. وهذا الإجراء يمنع تقديم طلب لجوء في الولايات المتحدة ويتيح ترحيل المهاجرين إلى المكسيك فورا بحجة مكافحة كوفيد-19.

وقوبلت هذه الإجراءات الجديدة بانتقادات شديدة من جمعيات معنية بالدفاع عن المهاجرين، حيث اعتبرت منظمة الحقوق المدنية أن جو بايدن فتح للتو مرحلة جديدة من المعاناة الهائلة للأشخاص الذين يعانون أصلا من العنف والاضطهاد.