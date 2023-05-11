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انفجار شاحنة وسط مدينة ميلانو الإيطالية

انفجار شاحنة وسط مدينة ميلانو الإيطالية
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع حريق هائل إثر انفجار قيل إنه لشاحنة محملة بأسطوانات غاز وسط مدينة ميلانو الإيطالية.

العالم- أوروبا

وذكرت شبكة "سكاي تي جي 24" أن الانفجار وقع في إحدى المناطق المركزية في ميلانو، وسط اندلاع حريق هائل طال عدة سيارات.

وتشير القناة التلفزيونية إلى وجود مدرسة مقابل المبنى تحترق. حيث تم إجلاء الأطفال الذين كانوا بداخلها، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق.

وذكرت قناة راي التلفزيونية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار وقع وسط ميلانو، "انفجار شاحنة بها اسطوانات أكسجين.. حريق في ميلانو أدى إلى إصابة أربعة أشخاص".

وتشير الافتراضات والبيانات الأولية، إلى انفجار شاحنة صغيرة متوقفة في الشارع وبها أسطوانات غاز.

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