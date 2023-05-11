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مسؤول إسرائيلي لقناة كان العبرية: وفد مصري في طريقه لإسرائيل في إطار محادثات وقف إطلاق النار

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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