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علي شمخاني: لربما ننتقل الى نظام عالمي جديد متشتت وخاوي الأركان وعلينا ان ندعم النظام الجديد

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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