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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات سديروت ونير عام
علي شمخاني: النظام العالمي الجديد يجب ان يشكل فرصة للمقاومة
علي شمخاني: النظام العالمي الجديد يجب ان يكون داعما للعدالة الإنسانية
علي شمخاني: يجب الانتياه الى ماهية العالم الجديد وهل سنشهد فيه العدالة والانسانية للجميع
علي شمخاني: لربما ننتقل الى نظام عالمي جديد متشتت وخاوي الأركان وعلينا ان ندعم النظام الجديد
علي شمخاني: النظم السابقة والقادمة ليست باتجاه واحد لكنها تتحول من نظام الى آخر
علي شمخاني: هناك تحديات من الجوانب النظرية والعملية في النظام العالمي الجديد
علي شمخاني: يجب ان نثبت على ما نحن عليه وان نكون على اتم الاستعداد لهذا التغير
الاعلام العبري: بلدية أسدود تطالب المستوطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة والبقاء بالقرب من المناطق المحصنة
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال الحربية تقصف أرضًا زراعية شرق رفح في جنوب قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات سديروت ونير عام
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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