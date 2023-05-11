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بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى

بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس إن بلاده تزود أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز (ستورم شادو)، مما سيسمح للقوات الأوكرانية بضرب القوات الروسية ومستودعات الإمداد في العمق خلف جبهة القتال.

العالم الأزمة الأوكرانية

وتطلب أوكرانيا منذ شهور صواريخ طويلة المدى، لكن الدعم الذي قدمته بريطانيا وحلفاء آخرون مثل الولايات المتحدة اقتصر في السابق على أسلحة قصيرة المدى.

وقال والاس للبرلمان "ببساطة لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تقتل روسيا المدنيين. على روسيا أن تدرك أن أفعالها وحدها أدت إلى مدأوكرانيا بمثل هذه الأنظمة".

وأضاف أن بريطانيا تزود أوكرانيا بهذه الأسلحة حتى يمكن استخدامها داخل أراضيها.

وقال الكرملين في وقت سابق إنه إذا قدمت بريطانيا هذه الصواريخ فسوف يتطلب ذلك "ردا مناسبا من جيشنا".

وعززت بريطانيا ودول غربية أخرى من مساعداتها العسكرية لأوكرانيا هذا العام.

وزار والاس ووزير الخارجية جيمس كليفرلي الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن دعم أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

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بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى

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