العالم- فلسطين

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، ظهر اليوم الخميس، رسالةَ تهديدٍ للكيان الإسرائيلي يظهر فيها قيام مجاهدي السرايا بتجهيز منصات إطلاق الصواريخ، وأرفقتها بعبارة "إِنَهُم مُغْرَقُونَ".

وقالت في تصريحاتٍ صحافية إن "رد المقاومة على عملية الاغتيال الأخيرة بحق القائد علي غالي قادم".

من ناحيته، صرح مسؤولٌ كبير في "الجهاد الإسلامي" للميادين بأن مقاتلي الجهاد يُثبتون أن فعل "سرايا القدس" لن يتأثر باغتيال القادة.

مئات عمليات إطلاق صواريخ

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى إطلاق نحو 40 صاروخاً على منطقة محيط غزة.

ولفتت إلى أنه جرى "توسع مدى الصواريخ التي تطلق من القطاع على منطقة محيط غزة".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه منذ بداية عملية "درع وسهم" الإسرائيلية، فإن نحو 550 عملية إطلاق صاروخية جرت من غزة نحو فلسطين المحتلة، إذ اعترضت القبة الحديدية 175 صاروخاً فقط. حد زعمها

وحذرت حركة "الجهاد الإسلامي" في وقتٍ سابق الاحتلال الإسرائيلي من أن سياسة قصف المنازل سيقابلها تكثيف قصف "تل أبيب" والعمق الإسرائيلي.