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الدفاع الجزائرية تعلن عن حصيلة اشتباك مع مجموعة إرهابية

الدفاع الجزائرية تعلن عن حصيلة اشتباك مع مجموعة إرهابية
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس، مقتل نقيب في الجيش أثناء اشتباك مع مجموعة إرهابية، قبل أن يتم القبض على أفرادها الأربعة بمنطقة تيسمسيلت، غربي البلاد.

العالم - الجزائر

وقالت الوزارة في بيان إنه "في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط يوم 10 ماي 2023، بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية، قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي برصد مجموعة إرهابية والاشتباك معها، مما أدى إلى استشهاد النقيب تناح محمد في ميدان الشرف".

كما جاء في بيان وزراة الدفاع أن العملية مكنت من محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية والقبض على أفرادها الأربعة.

كذلك تم خلال هذه العملية ضبط 3 أسلحة من نوع "كلاشنيكوف" وبندقية آلية نوع "سيمينوف"، وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة ومعدات أخرى.

المصدر: الشروق الجزائرية

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الدفاع الجزائرية تعلن عن حصيلة اشتباك مع مجموعة إرهابية

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