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رويترز عن مسؤول إسرائيلي لإذاعة الجيش: مقتل شخص واحد في ضربة صاروخية من غزة في رحوفوت قرب تل أبيب

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

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