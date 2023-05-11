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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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نبض السوشيال
وسائل إعلام إسرائيلية: 15 إصابة مباشرة لمبان داخل سديروت
وسائل إعلام إسرائيلية: استعداد لرشقة صاروخية كثيفة عند الساعة التاسعة
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية : نؤكد بأننا على عهد الشهداء ولن نتراجع ولن تزيدنا الاغتيالات الا قوة
اذاعة جيش الاحتلال : تم تجميد كافة الاتصالات الدبلوماسية
قائد شرطة الاحتلال في رحوفوت : نفحص امكانية وجود محاصرين ما زالوا تحت الانقاض
مصادر عبرية : رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو يجري تقييما للأوضاع مع المخابرات والجيش
غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية: سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تقصفان أسدود وعسقلان برشقات صاروخية مكثفة
رويترز عن مسؤول إسرائيلي لإذاعة الجيش: مقتل شخص واحد في ضربة صاروخية من غزة في رحوفوت قرب تل أبيب
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات سديروت ونير عام
علي شمخاني: النظام العالمي الجديد يجب ان يشكل فرصة للمقاومة
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية : نؤكد بأننا على عهد الشهداء ولن نتراجع ولن تزيدنا الاغتيالات الا قوة
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.