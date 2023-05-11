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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مباشرة لمنزل في مستوطنة "نتيفوت" بصاروخ من غزة

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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