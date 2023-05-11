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نجاة وزيرة المستوطنات من صواريخ المقاومة في اسدروت باعجوبة

نجاة وزيرة المستوطنات من صواريخ المقاومة في اسدروت باعجوبة
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

اصابت شظية صاروخ اطلق من غزة سيارة وزيرة المستوطنات في كيان الاحتلال، أوريت ستروك ، مساء اليوم الخميس، أثناء زيارتها لمستوطنة سديروت وفق الاعلام العبري.

العالم- فلسطين

ووفق موقع واي نت:" فان شظايا صاروخ سقط على مبنى تطاير نحو مركبة الوزيرة. ولم يصب سائق الوزيرة الذي كان داخل السيارة"

ووفق الموقع كتبت الوزيرة ستروك: "قطعة من الشظية في سيارتي. هكذا انتهى الأمر. سمعنا" لون أحمر "ثم دوي! الاصطدام - على بعد أمتار قليلة بالقرب منا نجا السائق مئير بأعجوبة رأى النار أمام عينيه مباشرة "

وأضافت" أن المبنى الذي انعقد فيه اجتماع حكومي قبل أسابيع أصيب بصاروخ ".

وقال سائق الوزير مئير "رأيت اصابة مباشرة بالمبنى حيث كان من المفترض ان نكون في الاجتماع. ترجلت من السيارة وركضت الى المنطقة المحمية ثم رأيت قطعة من الشظية. صدمت السيارة "

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