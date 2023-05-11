فلسطين.. غارات ليلية ترفع عدد شهداء العدوان الى 30

العالم - فلسطین

واعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد مواطن واصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في النصيرات.

واعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد مواطن واصابة أخر بجراح خطيرة في القصف الاخير الذي استهدف عزبة عبد ربه شرق جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد اثنين من المواطنين شرق حي الشجاعية بمدينة غزة ووصلا اشلاء الى مشفى الشفاء مع عدد من الجرحى.

واغتالت إسرائيل القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أحمد أبو دقة في قصف استهدف منزله في بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا أن طائرات الاحتلال قصفت بشكل مفاجيء منزل الشهيد أحمد لبو دقة ٤٣ عاما، عضو المجلس العسكري للسرايا ما أدى لاستشهاده وإصابة ثلاثة من أفراد أسرته.

كانت اسرائيل اغتالت في ساعة مبكرة من فجر اليوم محمد غالي قائد الوحدة الصاروخية وشقييقه وابن شقيقته .

وعاد الاحتلال الى سياسة قصف المنازل وقصفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة مع استمرار الغارات على مواقع سرايا القدس واراضي زراعية.