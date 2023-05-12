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شاهد.. تفاصيل جديدة عن عملية اطلاق النار في الجربة التونسية

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الداخلية التونسي "كمال الفقي" هجوم جربة بالإجرامي، مؤكدا أنه أسفر عن مقتل ثلاثة رجال أمن واثنين من اليهود من زوار معبد الغريبة، اضافة الى اصابة خمسة اشخاص آخرين بينهم ثلاثة من رجال الامن.

العالم - مراسلون

في تفاصيل الخبر.. لم تأت ندوة وزير الداخلية التونسي بشأن هجوم جربة بمعطيات أكثر أهمية مما ورد ببيان الوزارة منذ يومين، الوزير قال ان المعتدي كان يستهدف معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار عشوائيا قبل أن تتم تصفيته.

عملية استمرت لمدة 112 ثانية فقط حسب الوزير وكانت نتيجتها 5 قتلى بينهم 3 من رجال الأمن و 5 اصابات بين امنيين ومدنيين.

فيما نبهت جبهة الخلاص المعارضة من توظيف عملية جربة في الصراعات الايديولوجية ، قال الرئيس قيس سعيد في اجتماع لمجلس الأمن القومي ان من يقف وراء الحادثة هدفه ضرب استقرار البلاد

اصداء هجوم جربة طغت على جلسة البرلمان المخصصة للاعلان عن الكتل النيابية ست كتل تراوح عدد المنتمين إلى كل منها بين 15 و25 نائبا فيما اختار 39 نائبا عدم الانتماء إلى كتل.

المخاوف الأمنية عنصر جديد تتعقد معه الأوضاع أكثر في تونس، حيث تتأهب السلطات الامنية التونسية من أي طارئ يمس بأمن البلاد في وقت يبدو الانقسام السياسي أبرز العوامل التي ترفع من حدة بشأن ذلك.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. تفاصيل جديدة عن عملية اطلاق النار في الجربة التونسية

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