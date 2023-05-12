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القناة 13 العبرية: في المشاورات الأمنية الليلة مع نتنياهو، أعرب قادة المنظومة الأمنية عن أنه من الصواب السعي لإنهاء العملية العسكرية

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

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