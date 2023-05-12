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جيش الاحتلال: 880 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات تم اعتراض 260 منها وهاجمنا 215 هدفا حتى الان

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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