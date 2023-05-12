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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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جيش الاحتلال: 880 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات تم اعتراض 260 منها وهاجمنا 215 هدفا حتى الان
القناة 13 العبرية: في المشاورات الأمنية الليلة مع نتنياهو، أعرب قادة المنظومة الأمنية عن أنه من الصواب السعي لإنهاء العملية العسكرية
مصادر إعلامية: إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة
مصادر إعلامية: إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال الحربية تستهدف أرضًا زراعية في محيط منطقة الأمن العام بمدينة غزة
مصادر فلسطينية: إصابة 4 مواطنين جراء سقوط صاروخ من القبة الحديدية على منزلهم شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة
وسائل إعلام إسرائيلية: بلدية "رحوفوت" تعلن عن إلغاء الدراسة غدا
جيش الإحتلال يعترف بفشل دفاعاته الجوية في التصدي لـ 77 بالمئة من صواريخ المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية ثأر الأحرار
صواريخ المقاومة تستهدف مواقع الإحتلال في حولون قرب تل أبيب
جيش الإحتلال : إطلاق أكثر من 800 صاروخ من غزة منذ بدء الجولة
جيش الاحتلال: 880 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات تم اعتراض 260 منها وهاجمنا 215 هدفا حتى الان
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.