"ثأر الأحرار" وفرض المعادلات

العالم - مع الحدث

كيف تمكنت صواريخ المقاومة من نشر الرعب في الكيان؟

ما خيارات المقاومة لمواجهة جرائم الاغتيالات في غزة؟

هل دخلت حكومة نتنياهو في حسابات الخسارة مستجدية التهدئة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، والمختص بالشؤون الاسرائيلية عادل جديد، والكاتب والمحلل السياسي وائل المناعمة.

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