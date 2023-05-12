شاهد.. صواريخ المقاومة تغير معادلة قواعد الاشتباك مع الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال "علي فيصل" في حديث لبرنامج "مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن هدف كيان الاحتلال الإسرائيلي من شن العدوان على غزة هو ترميم قوة الردع الإسرائيلية المتآكلة بفعل المقاومة، وتغيير قواعد الاشتباك التي حصلت في وحدة الساحات ومعركة سيف القدس، مؤكدا أن العدوان على غزة رغم استشهاد قياديين في حركة الجهاد الإسلامي لم ولن يحقق أهداف" نتنياهو "من هذا العدوان، بل أن المقاومة غيرت معادلة قواعد الاشتباك بهذه المعركة بغزة تل أبيب حيث دكت صاروخا في تل أبيب خلف قتيل إسرائيلي وجرح سبعة آخرين.



وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو "، في العدوان الإجرامي على غزة حاول الهروب من مأزقه الداخلي في ائتلافه الحكومي، حيث اتهم بخواء الرد على وحدة ساحات المقاومة، وإرضاء حليفه ما يسمى بوزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير "الذي انتقده وامتنع الحضور في الكنيست، والرد على المعارضة التي اتهمته بضعف الرد وتآكل قوة الردع الإسرائيلية، ولحفظ ماء الوجه أمام تطور واتساع رقعة المقاومة بأشكالها المسلحة بالضفة الغربية وفي قلب المشروع الاستيطاني، مشيرا الى أن "نتنياهو" دخل حسابات خاسرة في عدوانه على غزة بعدما صواريخ المقاومة دكت في تل أبيب وباقي الاراضي المحتلة وبدأت الانتقادات تهل عليه.

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