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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 31 مواطنا منهم 6 أطفال و 3 سيدات وإصابة 93 اخرين بجراح مختلفة جراء العدوان على غزة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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