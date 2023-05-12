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أصداء تطور عدوان الاحتلال بالصحف الفلسطينية لهذا اليوم الجمعة

أصداء تطور عدوان الاحتلال بالصحف الفلسطينية لهذا اليوم الجمعة
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أبرزت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أهم عناوين الصحف الفلسطينية لهذا اليوم الجمعة 12 مايو 2023، حول تواصل العدوان على قطاع غزة

العالم - فلسطين

تصدرت تطورات عدوان الاحتلال الاسرائيلي في يومه الثالث (يوم امس الخميس) على قطاع غزة، واستمرار ممارساته من قتل واقتحامات واعتقالات وتخريب في الضفة الغربية، تصدرت أهم عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة

- الاحتلال يمعن في الاغتيالات وقصف المنازل في غزة

- شهيدان وحملة اعتقالات واسعة في الضفة والاحتلال يعيث فسادا بمخيم نور شمس

- مستوطنون جرفوا أراضي جنوب نابلس وهاجموا مركبات المواطنين في بيت أمر

- إخطار بوقف العمل في شبكة مياه بمسافر يطا وإعادة إغلاق أربعة محال في البلدة القديمة بالخليل

- الأمم المتحدة تحذر من إغلاق معابر غزة و"الهلال الأحمر" تناشد بالضغط على الاحتلال لفتح ممر إنساني

- وزراء خارجية مجموعة ميونخ يعربون عن قلقهم من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

- فلسطين والأردن يقرران تجميد الاعتراف بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان

- اشتية: نأمل أن يتم الكشف عن التقرير الحقيقي لاغتيال أبو عاقلة من الدوائر الرسمية الأميركية

- قلب تميم لم يحتمل طغيانهم

- الرئيس يعزي بوفاة مديحة عرفات شقيقة الرئيس الشهيد أبو عمار الصغرى وشقيق مصطفى بكري

الأيام

- ثمانية شهداء في اليوم الثالث للعدوان بينهم قائدان في "الجهاد"

- صواريخ الاحتلال تدمر منازل عدة وتتسبب بنزوح عائلات

- شهيد خلال اقتحام مخيم نور شمس ومواجهات عنيفة في مناطق مختلفة.. وشهيد في قباطية متأثرا بجروحه

- مقتل إسرائيلية وإصابة آخرين بقصف طال رحوفوت وعسقلان

- نتنياهو يوعز بتكبيد "الجهاد" ثمنا باهظا

- غالانت: هناك احتمال لتوسيع دائرة القتال

- مجموعة ميونيخ تدعو لاحترام القانون الدولي

- "سرايا القدس": جاهزون لتوسيع دائرة النار مهما طالت المعركة

- خبراء أمميون: تم إنكار العدالة في قضية شيرين

- فلسطين والأردن يجمدان الاعتراف بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان

القدس

- في ثالث أيام العدوان .. ثمانية شهداء في غزة ومقتل إسرائيلي.. وشهيدان في قباطية وطولكرم

- "الأونروا" تصف سقوط ضحايا مدنيين في غزة بـ"المأساة الحقيقية"

- "إسرائيل" تهدد بمواصلة الاغتيالات واستمرار العدوان

- نتنياهو يصر على اختراق مسيرة "الرقص بالأعلام" الاستفزازية للحي الإسلامي

- إصابات ومواجهات واعتداءات للمستوطنين

- تقرير إخباري: تحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية في غزة جراء مواصلة "إسرائيل" إغلاق المعابر لليوم الثالث

- أميركا وبريطانيا منعتا مجلس الأمن إصدار بيان يدين العدوان

- النائبة طليب تحيي ذكرى النكبة في مجلس الشيوخ

- الأردن وفلسطين يقرران تجميد الاعتراف بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان

- مراقبون فلسطينيون: "إسرائيل" دفعت "ثمنا كبيرا" ولم تحقق "نصرا استراتيجيا" في قطاع غزة

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