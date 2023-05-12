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اطلالة لامين العام لحزب الله اليوم الجمعة

اطلالة لامين العام لحزب الله اليوم الجمعة
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

يطلّ الأمين العام لـحزب الله السيّد حسن نصرالله, اليوم الجمعة، عند الساعة الخامسة عصرا وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد مصطفى بدر الدين في منطقة الحدث جنوب بيروت.

العالم_ لبنان

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اطلالة لامين العام لحزب الله اليوم الجمعة

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