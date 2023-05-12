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باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: صافرات الانذار تدوي في مدينة القدس المحتلة
مصادر عبرية: صفارات الإنذار تدوي في نيريم ونير عوز والعين الثالثة
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف أرض زراعية شرق رفح
وسائل اعلام العدو: اطلاق رشقتين صاروخيتين بمجموع 20 صاروخًا تجاه مستوطنات غلاف غزة خلال الدقائق الماضية
قيادي في الجهاد الإسلامي: الساعات القادمة مهمة للتوصل لاتفاق مُشرف يحفظ حقوق ودماء ومقدرات الشعب الفلسطيني
مصادر في المقاومة: لدينا القوة لتصعيد المواجهة بصورة تفاجئ الجميع إذا استمر العدوان
مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي في صوفا وحوليت ونير إسحق
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 31 مواطنا منهم 6 أطفال و 3 سيدات وإصابة 93 اخرين بجراح مختلفة جراء العدوان على غزة
القناة 7 العبرية: القناة السابعة العبرية: إجماع لدى المستوى السياسي والعسكري على ضرورة إنهاء العدوان على قطاع غزة
مصادر فلسطينية: دعوات شبابية للاشتباك مع قوات الاحتلال في نقاط التماس بالضفة الغربية والقدس
اطلالة لامين العام لحزب الله اليوم الجمعة
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش
يطلّ الأمين العام لـحزب الله السيّد حسن نصرالله, اليوم الجمعة، عند الساعة الخامسة عصرا وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد مصطفى بدر الدين في منطقة الحدث جنوب بيروت.
العالم
_
لبنان
تصنيف :
أهم الأخبار
لبنان
فلسطین
كلمات دليلية :
حزب الله
امين عام
السيّد حسن نصرالله
جنوب بيروت
منطقة الحدث
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