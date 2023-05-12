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مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف أرض زراعية شرق رفح

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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