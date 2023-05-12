شاهد.. العدوان الاسرائيلي على غزة يدخل يومه الرابع ولكن..

العالم - خاص بالعالم

غارات تواصل حصد ارواح الفلسطينيين، حيث اُعلن عن استشهاد المواطن عليان عطا ابو وادي متاثرا بجراح اصيب بها في غارات الخميس، التي اسفرت ايضا عن استشهاد كل من عدي رياض اللوح احد مقاتلي كتائب الشهيد ابو علي مصطفى، واحمد ابو دقة القيادي في سرايا القدس، ومقاومين اثنين من كتائب المجاهدين.

وبذلك يتجاوز عدد ضحايا الجرائم الاسرائيلية من شهداء وجرحى المئة وعشرين، بينهم عدد كبير من الاطفال والنساء.

جرائم ردت عليها المقاومة الفلسطينية بقصف مواقع ومستوطنات الاحتلال بمئات الصواريخ والقذائف المدفعية، ليصل ردها الى تل ابيب والرملة وعسقلان والنقب الغربي. وهو ما اكدته مصادر اسرائيلية بالاعلان عن تعرض مبني مؤلف من اربع طوابق في رحوفوت جنوبي تل ابيب للقصف، ما ادى الى مقتل واصابة عدد من المستوطنين.

تاكيد فصائل المقاومة على الاستمرار بالثأر، يزيد خوف وذرع كيان الاحتلال، مع فشل القبة الحديدية في حمايته من الرد.