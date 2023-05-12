الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. آخر التطورات للعدوان الاسرائيلي على غزة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد شهداء غزة مع صبيحية اليوم الجمعة إلى 31 شهيدا من بينهم 6 أطفال و3 نساء 97 جريحا.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم الإخبارية في غزة "إسراء البحيصي"، إن من بين ال97 جريحا 32 طفلا.

وعن التطورات الميدانية، قالت مراسلة العالم إن كيان الاحتلال قصف منطقة تل الهوى مستهدفا منزل عائلة دغموش في محاولة اغتيال فاشلة لأحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي جرح فيها أحد المواطنين.

وأشارت مراسلة قناة العالم، إلى أن الاحتلال دمر منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في مدينة دير البلح يعود إلى عائلة دير البشير دون أي سبب بطائرات حربية.

وقالت مراسلتنا، إن منذ ثلاث ساعات توقف القصف من قبل كيان الاحتلال على قطاع غزة مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الإسرائيلي والاستطلاعي في سماءؤء قطاع غزة.

وأضافت ان هناك تعميما لكفاة قيادات المقاومة بعدم الخروج الى صلاة الجمعة وتوخي الحذر.

روابط ذات صلة

شاهد.. العدوان الاسرائيلي على غزة يدخل يومه الرابع ولكن..

أصداء تطور عدوان الاحتلال بالصحف الفلسطينية لهذا اليوم الجمعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طهران: اميركا أكبر بائع للأسلحة في العالم

شاهد.. آخر التطورات للعدوان الاسرائيلي على غزة

في صحف اليوم: تحوّل كبير في الإستحقاق الرئاسي والرياض ترحب بفرنجية

شاهد.. العدوان الاسرائيلي على غزة يدخل يومه الرابع ولكن..

ما يهدد باضاعة الفرص وزيادة الازمة.. الشيخ ياسين: لا زال مدعو السيادة يلهثون وراء مصالحهم

في مقابلة مع شبكة 'سي إن إن' الأمريكية.. متحدث باسم جيش الاحتلال يعتذر عن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة