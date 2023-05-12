شاهد.. آخر التطورات للعدوان الاسرائيلي على غزة

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم الإخبارية في غزة "إسراء البحيصي"، إن من بين ال97 جريحا 32 طفلا.

وعن التطورات الميدانية، قالت مراسلة العالم إن كيان الاحتلال قصف منطقة تل الهوى مستهدفا منزل عائلة دغموش في محاولة اغتيال فاشلة لأحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي جرح فيها أحد المواطنين.

وأشارت مراسلة قناة العالم، إلى أن الاحتلال دمر منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في مدينة دير البلح يعود إلى عائلة دير البشير دون أي سبب بطائرات حربية.

وقالت مراسلتنا، إن منذ ثلاث ساعات توقف القصف من قبل كيان الاحتلال على قطاع غزة مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الإسرائيلي والاستطلاعي في سماءؤء قطاع غزة.

وأضافت ان هناك تعميما لكفاة قيادات المقاومة بعدم الخروج الى صلاة الجمعة وتوخي الحذر.