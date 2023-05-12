ردة فعل الشارع السوداني حول الاتفاق الأولي بين الجيش والدعم السريع

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في السودان "طارق أبوشورة" إن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المشاركون في محادثات مدينة جدة السعودية وقعا على اتفاق مبادئ أولي بشأن الأزمة في البلاد.

وأضاف، أن المواطن السوداني كان يتوقع أكثر من هذا الاتفاق باعتبار أن هذا الاتفاق لا يشمل وقف إطلاق النار هو من جل إيجاد ممرات إنسانية وخروج القوات العسكرية من المرافق الخدمية، وأن تقوم المنظمات الدولية، والصليب الأحمر بإيصال المساعدات الإنسانية في إطار خدمة، موضحا أن رغم هذا فإن الشعب السوداني متفائل بأن يؤدي هذا الاتفاق الأولي أن يكون نافذة يمكن من خلالها أن يتوصل الطرفان لاحقا إلى وقف إطلاق النار وبعدها تنفيذ العملية السودانية.

وحول الأوضاع الميدانية في السودان قال مراسل قناة العالم، إن هناك هدوءا حذرا يسود مناطق النزاع في السودان.

وبحسب ما تناقلته مصادر إعلامية فقد أكد الجيش السوداني والدعم السريع في إعلان جدة التزامهما بسيادة السودان ووحدته والامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.

ويعقد وفدا الجيش وقوات الدعم السريع اجتماعات منذ أيام في جدة بهدف الوصول إلى هدنة حقيقية والسماح بوصول موظفي الإغاثة وإمداداتها.