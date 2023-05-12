وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يجري تقييما أمنيا جديدا بشأن التطورات

قناة العالم
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣
١٠:٣١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزيرة الخارجية الفرنسية: تطورات غزة اثارت قلق فرنسا الجاد ولذلك نتابع الاسراع في خفض التوتر ووقف التصعيد بين الجانبين
وزيرة الخارجية الفرنسية تشيد بالخطوة الانسانية للجمهورية الاسلامية في الافراج عن اثنين من الرعايا الفرنسيين وتصفها بخطوة مؤثرة في بناء الثقة
وزيرة الخارجية الفرنسية: الحوار البناء افضل خيار للمساعدة في تسوية المشاكل ونرحب باستمرار الحوار المعمق بين طهران وباريس
وزير الخارجية الايراني:المقاومة باتت مصممة وجاهزة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وان التطورات الجارية ليست في صالح قادة الحرب الصهاينة
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يدين في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة
موقع حدشوت: "إسرائيل" تتجه لتكثيف الضربات في ساعات الظهيرة وتستعد للتعامل مع اطلاق رشقات صاروخية تجاه غوش دان
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يجري تقييما أمنيا جديدا بشأن التطورات
مراسل العالم: محكمة إسلام آباد العليا تمنح عمران خان حق الافراج بكفالة مالية في قضية الفساد المرفوعة ضده
سرايا القدس: المقاومة توجه ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب والمستوطنات ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان
مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي في القدس ومستوطنات غوش عتصيون وسماع دوي انفجارات
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يجري تقييما أمنيا جديدا بشأن التطورات
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
"ثأر الأحرار" وفرض المعادلات
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦
أهم الأخبار
الإصرار الإسرائيلي على سياسة الاغتيالات يفشل وساطات التهدئة
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦
خاص بالعالم- مراسلون
إختلافات بين أطراف العدوان ومناورات عسكرية في صنعاء
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣
أهم الأخبار
الانفراج الاقليمي وتراجع نفوذ أمريكا
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣
أهم الأخبار
استراتيجية واشنطن في المنطقة موت ودمار
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٠
أهم الأخبار
ثأر الأحرار.. وفرض المعادلات
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
قائد القوة البحرية للجيش الإيراني:
الأسطول الإيراني رقم 86 يجتاز المحيط الهادئ لأول مرة
أي مكاسب حققتها عمليه ثأر الأحرار ضد العدوان حتى الآن؟
بعد حضور آلاف الفلسطينيين صلاة فجر اليوم..
اكثر من 40 ألفا يصلون الجمعة بالمسجد الأقصى
البرلمان العربي يحذر اوروبا من التدخل في شؤون الجزائر
الموريتانيون يستعدون لانتخاب برلمان جديد
البغدادي: المقاومة الغلسطينية اثبتت جدوى معادلة الرعب بوجه الاحتلال
مقالات و تحليلات
أي مكاسب حققتها عمليه ثأر الأحرار ضد العدوان حتى الآن؟
ما رأيكم بتجدد العدوان على غزة ورد المقاومة بالصواريخ؟
صواريخ المقاومة تدك الاحتلال متى تشاء وأينما تشأ
القلق الإنفصالي.. من الليبرالية الى الاشتراكية حتى التكفير!
سيناريو عودة سوريا الى الجامعة العربية وامتعاض الغرب
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.